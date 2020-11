Gambarie e le tante “opere” di Madre Natura: la località dell’Aspromonte risplende in una giornata d’autunno [FOTO]

Gambarie, località montana a 1.310 metri s.l.m in provincia di Reggio Calabria, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è piena di vita negli scatti di Renzo Pellicano. La natura è accesa dai colori dell’autunno, con gli alberi e le foglie ingiallite e rossastre, mentre bellissime anatre nuotano nelle acque di un lago sotto un cielo sereno. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano Gambarie e le tante “opere” di Madre Natura in tutto il loro splendore in una giornata d’autunno.