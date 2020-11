Si celebra oggi il Gatto Nero Day: in Italia ce ne sono oltre 500mila, ecco come festeggiare questo giorno speciale

Oggi si celebra in tutto il mondo la festa del gatto nero: IL GATTO NERO DAY nato una quindicina di anni fa per volere dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente aalo scopo di combattere il fenomeno odioso dell’uccisione dei gatti neri e trasformatosi nel tempo nella giornata contro tutte le superstizioni, ma anche l’occasione per festeggiare questo gatto in passato tanto disprezzato e tanto amato allo stesso tempo. La storia dei gatti parte con la loro venerazione nella civiltà degli antichi egizi, ma con il tempo il gatto nero diventa simbolo della stregoneria e durante l’inquisizione migliaia di gatti neri vengono bruciati sui roghi insieme alle loro padrone considerate streghe. In tempi piu recenti i gatti neri sono stato oggetti di sacrificio da parte di gruppi esoterici e satanisti, e considerati animali porta sfortuna specialmente nella credenza popolare napoletana, mentre nella cultura anglosassone il gatto nero è considerato emblema della dea bendata, ovvero della fortuna. Oggi i gatti neri sono “al sicuro” tranne che per la stupida pratica dei superstiziosi che toccano ferro (ma non solo) quando vedono un gatto nero.

La giornata del gatto nero negli anni scorsi era sempre accompagnata da diversi eventi culturali realizzati in diverse città italiane e nel mondo dalle associazioni e dai rifugi che ospitano questi felini neromantati in cerca di casa (sono oltre 20.000 i gatti neri che cercano casa), quest’anno vista la particolare situazione che si è creata per la vicenda Covid si è deciso di non fare alcuna manifestazione ne iniziativa se non la pubblicazione che avviene da anni sull’albo del gatto nero, delle fotografie dei gatti che vivono nelle famiglie italiane, pubblicazione che avviene semplicemente inviando una foto del proprio gatto con il nome, l’età e la città dove vive a presidenza.aidaa@gmail.com, (la foto viene pubblicata e si riceve la copia del link per posta elettronica, le foto possono essere inviate fino a domenica 22 novembre compreso e vengono pubblicate giorno per giorno).

Ma quanti sono i gatti neri in Italia? Si calcola che almeno 300.000 gatti neri vivano nelle famiglie italiane e che altri 200.000 siano in colonie feline o nei rifugi, complessivamente la popolazione dei gatti neri è di circa mezzo milione di esemplari, su un totale di circa 7 milioni di gatti presenti in Italia.