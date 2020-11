Giochi da tavolo per tutti i gusti! Su Amazon la soluzione per divertirsi in casa dopo le misure restrittive del nuovo Dpcm

Tutto il popolo italiano attende con ansia la conferenza stampa di Giuseppe Conte per conoscere ufficialmente le misure restrittive del nuovo Dpcm, decise nelle ultime ore dal Governo per fermare la diffusione del coronavirus in Italia. Si va verso delle chiusure importanti che costringeranno gli italiani a restare in casa: sarà possibile uscire solo per motivi di salute, per fare la spesa e andare a lavoro. Si potrà fare attività sportiva all’aperto, da soli, e si potrà passeggiare solo nei pressi della propria abitazione.

Bisogna quindi attrezzarsi per avere in casa tutto l’occorrente per non annoiarsi e ‘ammazzare il tempo’. E cosa c’è di meglio di divertentissimi giochi da tavola? Adatti per famiglie numerose ma anche per nuclei familiari più piccoli. Per grandi e per piccini. Su Amazon ce n’è per tutti i gusti: di strategia, di contrattazione, di affinità e intuizione, investigativi, giochi di parole, quiz, di avventura, di logica, di carte.

Scopriamoli insieme categoria per categoria:

Strategia:

Risiko: il gioco da tavolo che sfida generazioni su generazioni da oltre 40 anni. Sinonimo di strategia, raccoglie migliaia di appassionati in tutta Italia e ha fatto conoscere al mondo l’esistenza della Kamchatka. Lo scopo del gioco è raggiungere per primi il proprio obiettivo segreto e vincere. Un formato compatto, un’accattivante veste grafica e una grande novità: l’aggiunta della regola “Time Attack” che permette di fissare la durata della partita ad un’ora, velocizzando alcune fasi del gioco. La confezione contiene anche un set di carte Obiettivi daTorneo e una sezione dedicata alle regole “da Torneo” adottate nei Campionati Italiani. Fanno parte del gioco: una plancia sulla quale è raffigurato un planisfero suddiviso in 42 territori sui quali è indicato il punteggio Vittoira, 6 armate colorate composte da cararmatini EG e bandierine, 3 dadi blu, 3 dadi rossi, un mazzo di carte (42 carte Territorio raffiguranti ciscuna un Territorio sulla plancia e il simbolo di una delle 3 armi dell’esericito, 2 carte Jolly contraddistinte dai simboli delle 3 armi (fante, cavallo, cannone) 14 carte Obiettivo segreto, 16 carte Obiettivi da Torneo) e un regolamento. Scegliete le armate del vostro colore preferito, pescate la carta Obiettivo Segreto e partite alla conquista del mondo studiando le mosse più strategiche sui territori che vi sono toccati in sorte. Da 3 a 6 giocatori.

Affonda la flotta: Il divertimento ti segue ovunque! Sei un vero lupo di mare? Dimostralo affondando tutti i tuoi avversari con Affonda la flotta, anche in una pratica versione da viaggio, da portare sempre con te senza perdere nemmeno un pezzo! Scegli la tua flotta e spara un colpo in direzione del tuo avversario, specificando le coordinate dello sparo sulla griglia oceanica. Affonda tutte le navi avversarie prima che sia il tuo nemico ad affondare le tue. Una battaglia di strategia militare combattuta colpo su colpo. Da 7 anni in su.

Puerto Rico: Il grande classico dei giochi di strategia.

Catan: E’ il nome che tu e i tuoi compagni avete dato all’isola che avete scoperto. Voi siete i suoi primi abitanti. Costruite insediamenti, poi strade. Scambiando materie prime, i villaggi diventano presto città. Talvolta c’è argilla in abbondanza, altre volte minerali. Il baratto apre nuove possibilità per te. ma anche per i tuoi avversari. Ma lo spazio già scarseggia sull’isola – e una lotta per la supremazia, la terra e le risorse comincia.

Alla fine è presto chiaro – ci può essere solo un Signore di CATAN. Vuoi essere tu il colono più influente? Preparati alla sfida.

7 Wonders Duel: Guidate anche voi una delle sette grandi città dell’Antico Mondo. Sfruttate le risorse naturali delle vostre terre, prendete parte all’eterna marcia del progresso, sviluppate le vostre relazioni commerciali e imponete il vostro assetto militare. Lasciate il segno nella storia della civilizzazione costruendo una meraviglia architettonica che perdurerà nei secoli dei secoli. Con un semplice e intrigante sistema di pesca delle carte sfiderete i vostri avversari in avvincenti partite che si snoderanno per diverse “ere” alla conquista di punti vittoria. Il gioco è per tre-sette giocatori (con regole speciali per le partite a due) e funziona egregiamente con qualsiasi numero di partecipanti. La partita ha una durata media di 30 minuti che vi permetterà di sfidare più volte i vostri amici nella stessa serata.

Investigativo:

Cluedo: il classico gioco di crimine e mistero. Sei sospetti. Un solo assassino. Un’arma. Un luogo del crimine. E, naturalmente, un solo vincitore. Gioca a cluedo e usa le tue capacità investigative per scoprire chi è stato, dove e con quale arma.

Scotland Yard: è un celebre gioco di società in cui le capacità tattiche e intuitive del giocatore (Mister-X) sono messe alla prova dalle capacità strategiche del gruppo avversario (gli agenti speciali). Mister-X si muove di nascosto, cercando di sfuggire alla morsa stringente degli avversari. Un inseguimento all’ultima mossa per gli agenti speciali di Scotland Yard che sono sulle tracce di Mister X riuscirà a terminare indenne la sua corsa per le strade di Londra? Rivivi l’emozionante caccia del fuggitivo con il famoso gioco in scatola Ravensburger da oggi in una veste completamente nuova. Contenuto: 1 grande tabellone di gioco, 6 pedine, 18 carte start, 127 biglietti dei mezzi di trasporto (autobus, metro e taxi), 1 tabella itinerario, 1 cappellino con visieraIl grande gioco in scatola d’investigazione.

Sherlock Holmes: è un gioco collaborativo in cui, come membri della banda degli Irregolari di Baker Street, cercherete di risolvere dei casi misteriosi girando per le strade in cerca di indizi. Districate i fili degli intrecci, rispondete a delle serie di domande e confrontate il vostro punteggio con quello del celebre Sherlock Holmes. Riuscirete a superare il maestro? i Delitti del Tamigi e altri casi è un gioco stand alone. Risolvete 10 misteriosi casi nell’epoca vittoriana: La maledizione della mummia, Il magnate delle munizioni, I quadri rubati, I delitti del Tamigi e altri strani casi del più famoso detective di tutti i tempi. Equipaggiati con una copia del The Times, una mappa di Londra, un annuario e, cosa più importante, armati del vostro intuito, perlustrerete le strade di Londra cercando di risolvere i crimini più efferati. Visiterete la scena del delitto? Incontrerete l’Ispettore Lestrade? La decisione spetta a voi e ogni pista che seguirete vi condurrà verso la verità. Questo gioco implementa il gioco Sherlock Holmes Consulente Investigativo precedentemente pubblicato da Ystari (i 10 casi sono gli stessi).

Affinità, intuizione, parole e quiz:

Taboo: è un gioco incredibilmente divertente! Chi è capace di fare in modo che i propri compagni di squadra riescano a dire “biliardino” evitando di dire “sala giochi”, “gioco”, “flipper”, “tilt” o “rollare”? Non è così facile, vero? Quando si gioca a Taboo, gli indizi evidenti sono severamente proibiti. I giocatori sfidano il tempo mentre cercano di dare indizi creativi e attentamente formulati per fa sì che i giocatori della squadra indovinino le parole in breve tempo. Ma non pronunciare le parole bandite o giunge l’ora dello squeaker, cioè di perdere il punto. I giocatori possono anche giocare con il dado del destino per rimettere in gioco la situazione. Se finisce su Indovino singolo, solo un compagno di squadra potrà tentare di indovinare al proprio turno. Con altre 4 possibilità sul dado, i giocatori farebbero meglio ad essere furbi, rapidi e disposti a correre qualche rischio, ma non farti bloccare dallo squeaker! Hasbro Gaming e tutti i termini correlati sono marchi commerciali di Hasbro.

Scarabeo: il gioco che è sinonimo di “gioco di parole in scatola” nella mente degli italiani, è facile da imparare e da giocare. Ricco di dettagli curati come le raffinate tessere in legno con le lettere dell’alfabeto. Le regole del gioco rimangono quelle classiche: per vincere i giocatori dovranno riuscire a comporre sulla griglia parole di senso compiuto, sfruttando al meglio le caselle speciali e gli incroci di parole che consentono di ottenere i punteggi più alti. Una buona conoscenza del nostro vocabolario ed un infallibile colpo d’occhio sono le doti necessarie per diventare dei campioni. La confezione contiene 1 set di lettere stampate su tessere in legno, 1 clessidra, 1 regolamento con la lista delle sigle, 1 segnapunti, 4 leggii, 1 plancia e 1 sacchetto in tessuto. Da 2 a 4 giocatori.

Trivial Pursuit: Riunisci i tuoi amici per giocare al gioco triviale che ha dato inizio a tutto quanto. L’edizione classica di Trivial Pursuit è lo stesso gioco che conosciamo e amiamo, ma con un aspetto retro anni 80. Il gioco, dalle modalità e dal tabellone classico, contiene 2.400 domande suddivise in 6 categorie: Geografia, Intrattenimento, Storia, Arte e Letteratura, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero. I giocatori si muovono attorno al tabellone rispondendo alle domande. Quando un giocatore arriva sulla casella di una categoria conquista il cuneo colorato corrispondente se risponde correttamente alla domanda. Il primo giocatore che ottiene 6 cunei di colori diversi e risponde correttamente alla domanda finale vince.

Pictionary: è cominciato il conto alla rovescia per capire chi tra i tuoi amici è un grande artista… e chi no! Sei pronto a ridere? Indovinare l’indizio disegnato sarà davvero spassoso! Avrete un minuto a disposizione per spiegare con un disegno l’indizio della carta. È un animale? Una persona? Un’azione? Ma quale parola state disegnando?! Se i vostri compagni di squadra non indovinano l’indizio, provate qualcosa di diverso: non si sa mai cosa possa realmente ispirare la risposta giusta. Disegnate a turno, così tutti i giocatori avranno modo di far emergere l’artista che è in loro! Risate a crepapelle! Pictionary include due pennarelli cancellabili, lavagnette cancellabili per disegnare ed indizi Cultura Pop aggiornati. Fin dal 1985, anno dopo anno, Pictionary è sempre rimasto sulla cresta dell’onda dei giochi in compagnia!

Pictionary Air: la versione più tecnologica e divertente del classico gioco delle parole da disegnare! Disegna sulla tela più grande di sempre: l’aria! E guarda le tue creazioni sullo schermo in questa entusiasmante versione dal ritmo incalzante. Scarica l’app Pictionary Air sul tuo smartphone o tablet per iniziare. Inquadra l’illustratore con la fotocamera in-app per visualizzarlo sullo schermo del tuo dispositivo smart insieme al suo disegno. Per rendere il tutto ancora più divertente, puoi trasmettere i disegni dal tuo dispositivo smart al televisore con Apple TV, Chromecast o un dispositivo di streaming simile. È richiesto un dispositivo di streaming compatibile. Per maggiori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, consulta la pagina di supporto Pictionary Air (www.pictionary.com/support). IL GIOCO: Prendi una delle nuove carte indizio, impugna la penna Pictionary Air e preparati a disegnare! La tua squadra cercherà di indovinare l’indizio mentre lo disegni in aria. L’app Pictionary Air (per dispositivi iOS e Android) riconosce i tuoi disegni, quindi tieni la punta illuminata della penna Pictionary Air puntata verso la fotocamera del tuo dispositivo smart. Il punteggio viene registrato nell’app per un gioco entusiasmante adatto a tutti. INTERAGISCI CON IL TUO DISEGNO: Interagisci con il disegno mimando per aiutare i tuoi compagni di squadra a indovinare l’indizio. Ad esempio, se stai disegnando un palloncino, afferra il palloncino! Se stai disegnando un cappello, posizionalo in modo tale che appaia sopra la tua testa! TI SERVE PIÙ TEMPO PER DISEGNARE? L’app Pictionary Air consente di regolare il timer e il numero di round in modo tale che i principianti o i giocatori più piccoli abbiano più tempo per disegnare. Con la Modalità selfie, puoi disegnare senza limiti di tempo per fare pratica o per giocare da soli! CREA TANTI RICORDI: Che tu stia disegnando, indovinando o guardando, i risultati saranno davvero epici ed esilaranti! Registra la tua performance nell’app e riproducila per rivivere tutto il divertimento o condividerlo con gli amici! CONTENUTO: Include una penna Pictionary Air, 112 carte indizio fronte/retro, scatola porta-carte e istruzioni. Include una pila alcalina formato AA. Pictionary Air trasforma ogni serata o festa in famiglia o con gli amici in un grande divertimento, perfetto dagli 8 anni in su. I colori e le decorazioni possono variare.

Cranium: offre ai giocatori la possibilità di dare dimostrazione del proprio talento. La squadra di giocatori compie il percorso attorno al perimetro completando le attività all’interno delle 4 categorie contrassegnate secondo 4 colori: Miciolangelo, Tutta testa, Starlette e Alfabruco. Una delle squadre pesca una carta dalla categoria che corrisponde alla propria casella sul tabellone, dopodiché dovrà completare con successo l’attività entro lo scadere del tempo. Vince la prima squadra che riesce a raggiungere la casella centrale (Encefalum) e a portare a termine un’ultima prova! Il gioco Cranium comprende 600 sfide intellettuali (e fisiche). I giocatori fanno squadra portando a termine le esilaranti attività delle 4 categorie. Il gioco Cranium è estremamente divertente per chiunque. Basta percorrere il perimetro del tabellone a forma di incrocio completando le attività classificate per colore entro 1 minuto di tempo. Raggiungere la casella centrale e portare a termine un’ultima prova per ottenere la vittoria. Scegli la tua categoria! Vuoi essere al centro della scena? Allora recita e canta all’interno della categoria Starlette. Per coloro che sono dotati di un talento artistico è possibile fare uno schizzo, scolpire e disegnare figure stilizzate grazie alle attività previste nella categoria Miciolangelo. La categoria Tutta testa è dedicata ai giocatori che conoscono tutti i tipi di fatti. Ultima, ma non meno importante, la categoria dedicata a coloro che sono abili con le parole e che possono dare dimostrazione di sé grazie alle domande di Alfabruco.

Indovina Chi!: Scopri per primo il personaggio misterioso del tuo avversario facendogli domande a cui si può solo rispondere “sì” o “no”: ogni volta che ricevi una risposta puoi eliminare alcuni personaggi, fino a che ne resterà uno solo il gioco di indovinelli originale: questa edizione del gioco indovina chi? contiene le classiche piattaforme da tavolo, 24 schede mistero e 48 schede personaggi.

Nome in codice: gioco di parole intelligente e stimolante.

Anche in due versioni speciali: Vietato ai Minori e Duetto

Saltinmente: un gioco di rapido riconoscimento di categorie e parole. Lancia il dado, gira la clessidra e pensa alle risposte per ciascuna categoria nella lista di categorie. I giocatori giocano contro il tempo scrivendo risposte quali cose in un gruppo musicale, un ortaggio, un motivo per dare una festa e un oggetto che si trova in un panificio, ciascuna deve cominciare con la lettera C. Attribuisci i punti a chi ha scritto ciò che nessun altro ha annotato. Tanto più creative le risposte, quanto più alto il punteggio. Con più di 190 categorie e 20 lettere sul dado il gioco può essere giocato più e più volte.

Concept: Cerca di comunicare una parola senza parlare. Colloca le pedine sulla plancia di gioco per fornire indizi. Vince chi indovina il concetto! Un animale, grande, verde e di molto tempo fa? deve essere un dinosauro. Acqua, cubo e tempo freddo? deve essere un cubetto di ghiaccio. Un uomo, a cavallo, grandi animali marroni negli stati uniti? forse la parola da indovinare è “cowboy”? in concept i narratori devono collocare le pedine sulle icone raffigurate sul tabellone di gioco, che rappresentano diversi concetti, primari o secondari. Simbolo dopo simbolo, significato dopo significato, i giocatori dovranno indovinare o far indovinare di tutto: dagli antichi samurai, alle lumache, a leonardo di caprio. Il primo giocatore che riesce a indovinare la parola segreta guadagna due punti, il narratore uno. Ma in questo gioco di festa selvaggia i punti passano in secondo piano: la cosa più importante è divertirsi. Un nuovo modo di comunicare; concept è un gioco innovativo, coinvolgente e divertente, ideale per tutta la famiglia; usa creatività e immaginazione per indovinare la parola del narratore grazie agli indizi forniti tra quelli proposti dal tabellone; regole semplici e divertimento immediato per tutti. Numero di giocatori: 4 – 12. Età consigliata: da 10 anni in su. Durata media: 40 min.

Passa la bomba: Per circa trenta emozionanti minuti, i nervi dei giocatori sono testati fino al limite dalla minaccia della bomba ticchettante. Come giocare: Si pesca una carta che indica due o più lettere. La miccia di lunghezza variabile (da 10 secondi a 1 minuto) viene accesa e la bomba passa al primo giocatore. A turno i giocatori devono urlare una parola che contenga le lettere della carta e passare la bomba prima che esploda. Le parole devono essere di uso comune e possono essere usate una sola volta in ciascuna manche, ma i giocatori possono contestarle a loro discrezione (e rischio). Fin troppo spesso la parola a cui si pensa aspettando il proprio turno viene usata da un giocatore precedente ed anche coloro che vantano il vocabolario più grande si trovano improvvisamente con la mente in panne mentre l’infernale bomba fa tic-tac. Per qualunque numero di giocatori, ma attenzione – non per i timidi e i riservati

Carte:

Uno: UNO, il gioco di carte in cui si devono abbinare colori e numeri facilissimo da imparare ma impossibile smettere di giocare, si aggiungono le carte jolly personalizzabili per partite ancora più entusiasmanti! I giocatori, a turno, devono cercare di scartare tutte le carte abbinando quelle della propria mano alla carta che si trova in cima al mazzo. Le carte d’azione speciali rivoluzionano il gioco e aiutano a sbarazzarsi degli avversari! Usate le Carte Baratto per scambiare le vostre carte con quelle degli altri giocatori e scrivete le vostre regole sulle 3 carte jolly personalizzabili (e cancellabili)! Troverete 19 carte per ogni colore (rosso, verde, blu e giallo), più 8 carte pesca due, inverti e salto per ogni colore, 4 carte jolly, 4 carte pesca quattro, 1 carta baratto e 3 carte jolly personalizzabili. Se non avete una carta da abbinare, pescate dal mazzo centrale. E non dimenticate di gridare “UNO” quando vi rimane solo una carta in mano! Il giocatore che resta senza carte totalizza un punteggio pari alla somma dei valori delle carte rimaste in mano agli avversari. Il primo giocatore a totalizzare 500 punti vince. Tutti pazzi per UNO! include 112 carte e le istruzioni. Colori e decorazioni possono variare.

Dobble: Ritenete di avere colpo d’occhio e prontezza di riflessi? Questo è il gioco perfetto per dimostrare a tutti le vostre capacità. Dobble è un gioco di carte, veloce e immediato, nel quale i giocatori, messi davanti a due carte contenenti ciascuna 8 simboli di diverse dimensioni, devono trovare l’unico simbolo in comune. Sembra facile a dirsi, ma grazie ai 50 simboli di dimensioni diverse collocati in maniera casuale sulle 55 carte, la sfida è tutt’altro che semplice. Dobble si trova all’interno di una piccola scatola in latta di forma cilindrica: al suo interno si trovano 55 carte tonde del diametro approssimativo di 9 centimetri e il manuale delle regole del gioco. Dobble è un gioco caratterizzato da regole semplici, che vanta la possibilità di divertirsi con cinque mini-giochi tutti basati sulla prontezza di riflessi e sul colpo d’occhio. È perfetto per i bambini, ma risulta un vero rompicapo anche per i giocatori più esperti. Una partita tirerà l’altra e le sfide diventeranno sempre più veloci, sempre più difficili. Avrete sufficiente colpo d’occhio, riflessi e velocità per vincere la sfida?

Dixit: Trattenete il fiato! Le immagini sono state rivelate. Tutte hanno una cosa in comune: una frase enigmatica! Ora state attenti… solo una delle immagini è quella giusta! Usate fiuto e intuizione per trovarla, evitando le trappole degli altri giocatori! Ogni giocatore avrà una mano di carte con bizzarre ma stupende illustrazioni. Il Narratore sceglierà segretamente una delle sue carte fornendone una breve descrizione composta di una frase, o un indizio. Gli altri giocatori selezioneranno segretamente quale delle loro carte possa identificarsi nella descrizione… e una volta che le carte vengono selezionate, ogni giocatore cercherà di indovinare segretamente quale sia la carta giusta!

Dixit è un gioco di carte e di narrazione che mette al centro la fantasia. Un gioco sorprendente, conviviale e divertente da giocare in famiglia e con gli amici.

Impossibile dimenticarsi poi di Monopoly:



Mentre sono meno conosciuti ma apprezzatissimi altri giochi da tavola come Jumanji, XCom e tanti altri: