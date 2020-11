La clamorosa confessione di Giorgio Panariello: “stavo per cadere nella trappola delle sostanze stupefacenti”

Ospite da Mara Venier, questo pomeriggio, alla vigilia dell’uscita del libro “Io sono mio fratello”, si è lasciato andare a delle profonde confessioni. Il famoso attore e comico fiorentino ha aperto il suo cuore, raccontanto le difficoltà che ha dovuto superare dopo la morte del fratello Franco. Panariello ha voluto raccontare nel suo libro cosa è realmente accaduto al fratello, svelando che non è morto di overdose e aprendo un’importante parentesi sul mondo della droga.

‘Ci sono stati momenti della vita in cui ho avuto la sua stessa disperazione. Anche io stavo per cadere nella trappola delle sostanze stupefacenti. Mi sono fermato in tempo’, ha raccontato.