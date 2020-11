Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne: “se ti senti in pericolo usa questo VIDEO”, la ‘finta’ chiamata di Jenny può salvare anche te

Si celebra oggi la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. I numeri di violenza sulle donne non diminuiscono e con l’emergenza coronavirus, le chiusure ed il lockdown sono tantissime le richieste di aiuto che si registrano ogni giorno. Tante sono le donne che hanno paura di denunciare e tantissime sono coloro che avvertono il peericolo ma non sanno come poter fare per evitare una situazione davvero spiacevole. Per questo motivo Jenny Denucci ha postato sui suoi canali social un utilissimo video che può aiutare tutte le donne che avvertono di trovarsi in una situazione pericolosa.

“Se ti senti in pericolo, in taxi, in strada, ovunque tu sia… usa questo video“, così Jenny esordisce nel video. La giovanissima attrice simula una telefonata nella quale la persona che si sente in pericolo dà informazioni che potrebbero spaventare il presunto aggressore, come ad esempio ‘la posizione da inviare su WhatsApp’.