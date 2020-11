Giornata speciale nel Regno Unito: la regina Elisabetta ed il principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio

Giornata speciale per il Regno Unito: oggi si festeggia il 73esimo anniversario di matrimonio della regina Elisabetta ed il principe consorte Filippo. Per l’occasione è stata pubblicata sui social uno scatto che li ritrae mentre leggono un biglietto di auguri realizzati dai nipotini, i principi George, Charlotte e Louis. Nonostante la coppia abbia trascorso del tempo separatamente per via del ritiro dalla vita pubblica di Filippo a causa dell’avanzare dell’età i due festeggiano oggi un traguardo importantissimo.