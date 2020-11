E mentre in Italia discutiamo sul Natale, in America milioni di persone sono in viaggio per il Giorno del Ringraziamento

Anche quest’anno, nonostante il Covid, milioni di americani si stanno mettendo in viaggio per la festa del Ringraziamento, nonostante le raccomandazioni dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) le quali, come in Italia per il Natale, consigliano di evitare gli spostamenti per il rischio di una ulteriore diffusione del coronavirus. Sebbene in numero molto inferiore rispetto al 2019, i viaggiatori Usa si stanno riversando negli aeroporti e sulle autostrade. Gia’ domenica, secondo la Transportation Security Administration, oltre 1 milione di passeggeri hanno attraversato i controlli di sicurezza degli aeroporti, il numero piu’ alto da meta’ marzo, e l’American Automobile Association ha previsto che dai 45 ai 50 milioni di persone viaggeranno sulle autostrade durante le festivita’, rispetto ai 55 milioni del 2019.