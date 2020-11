Giorno del Ringraziamento: tornado mortali, tempeste di ghiaccio storiche, feroci Nor’easter, le 10 tempeste più violente del Thanksgiving negli USA

Gli Stati Uniti festeggiano oggi il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, una delle festività più sentite nel Paese, che corrisponde anche alla settimana più trafficata per gli spostamenti tra stati di tutto l’anno in un periodo in cui il meteo può riservare spiacevoli sorprese. Ecco 10 delle più note tempeste che hanno stravolto il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.

1898 – La tempesta di Portland

La tempesta fu responsabile della morte di 200 persone nel 1898. Si formò al largo di Cape Cod e colpì la costa del New England. Molte persone furono disperse in mare con oltre 140 navi perse nella tempesta. In Connecticut, caddero oltre 60cm di neve. La tempesta durò per oltre 30 ore e portò venti sulle coste di oltre 160km/h. Boston ricevette oltre 30cm di neve e il porto si riempì di navi naufragate.

1921 – La peggior tempesta di ghiaccio del New England

Questa tempesta rappresenta una delle peggiori tempeste di ghiaccio della storia negli USA. Causò almeno 10 milioni di dollari di danni. Nei giorni dopo il Ringraziamento, si accumularono più di 7,6cm di ghiaccio e circa 100.000 alberi furono sradicati o danneggiati. Per oltre 3 giorni, il New England rimase paralizzato.

1926 – L’outbreak di tornado del Giorno del Ringraziamento

Una serie di tornado nel Giorno del Ringraziamento del 1926 provocò un totale di 64 morti in Arkansas, 53 solo a Portland. 11 persone morirono a Morehouse Parish, in Louisiana. Un totale di 58 persone rimase ferito. I tornado causarono 630.000 dollari di danni.

1945 – Nor’easter stravolge il Giorno del Ringraziamento

Un Nor’easter è una tempesta che si forma lungo la East Coast degli USA e deve il suo nome ai venti nordorientali che soffiano dall’oceano davanti alla tempesta. Venti persistenti di oltre 65km/h durarono per oltre 24 ore a Boston durante una feroce tempesta nel 1945. Alla fine, la pioggia si trasformò in neve e si accumularono 40cm in parti del New England. 33 vittime furono attribuite alla tempesta.

1950 – La Grande Tempesta degli Appalachi

Si trattò di un grande ciclone che paralizzò gli Stati Uniti orientali. Forti venti, piogge intense, condizioni di blizzard e venti di intensità di uragano uccisero 353 persone e ne ferirono altre 160. Il ciclone colpì 22 stati, lasciò senza energia elettrica 1 milione di clienti e creò 66,7 milioni di danni. Si registrarono accumuli di 145cm di neve in West Virginia. Il New Hampshire registrò venti a 257km/h al Monte Washington. Quasi tutto lo stato dell’Ohio fu imbiancato da 25cm di neve, con l’accumulo massimo di 111cm.

Questo ciclone si rafforzò rapidamente mentre si spostava sul lato orientale degli Appalachi. Inondazioni costiere si verificarono dal New Jersey in su. Il ciclone inizialmente si formò in North Carolina sudorientale la mattina del 24 novembre e si dissipò il 30 novembre.

1971 – La neve imbianca gli USA nordorientali

La stessa tempesta che portò oltre 25mm di pioggia e raffiche di vento a 101km/h a New York City, scaricò oltre 60cm di neve in parti della Pennsylvania nordorientale. La neve iniziò a cadere la notte prima del Ringraziamento. Entro mezzogiorno del Ringraziamento, si registrarono oltre 60cm di neve al suolo in parti della Pennsylvania. Alcune aree circostanti ricevettero addirittura fino a 76cm. Si trattava di neve estremamente pesante e bagnata poiché le temperature per gran parte della tempesta non scesero sotto -0,5°C. La neve fece crollare molti tetti, buttò giù le linee elettriche e spezzò i rami degli alberi. La cosa più incredibile di questa tempesta fu che gran parte della neve cadde entro 12 ore; ci furono tassi di 5-7cm all’ora.

1982 – L’uragano Iwa sconvolge il Ringraziamento delle Hawaii

Iwa colpì le Hawaii occidentali con venti di 138km/h e raffiche di quasi 170km/h. Fu la prima volta che le Hawaii venivano colpite direttamente da un uragano dal 1959. Si registrano grandi danni sull’isola di Kauai, per un totale di 200 milioni di dollari. L’innalzamento della marea toccò 1,8-2,4 metri sulla costa meridionale di Kauai. Non ci furono vittime a causa della tempesta.

1988 – Storico tornado da Raleigh a Jackson (North Carolina)

Un tornado F4 percorse 133km in North Carolina. Il tornado uccise 4 persone, inclusi due bambini a Raleigh, e ferì circa 160 persone. Quasi 2.500 abitazioni e oltre 75 aziende, inclusi interi centri commerciali, furono demoliti. Il tornado si generò quando un cluster di temporali si sviluppò poco prima della mezzanotte del 27 novembre. Questo cluster si intensificò rapidamente mentre si spostava sullo stato. La scia di devastazione influenzò migliaia di vite in 6 contee del North Carolina durante la settimana del Ringraziamento.

1992 – 93 tornado mortali negli stati della Costa del Golfo

Questo evento entra nei libri come uno dei più grandi outbreak di tornado negli USA a novembre. Le condizioni erano adatte per la formazione di 93 tornado negli stati della Costa del Golfo. Diversi tornado furono di categoria F3. La serie di tornado causò un totale di 25 vittime in Mississippi.

2010 – Outbreak di tornado nel Deep South

Mississippi, Louisiana e Alabama furono colpite dai tornado. Diversi temporali generarono 24 tornado nella bassa Valle del Mississippi. 15 persone furono ferite a Starkville (Mississippi) e centinaia di case mobili furono distrutte. Ad Aberdeen (Mississippi) si registrarono venti di 145km/h.