Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: il passaggio mozzafiato delle Frecce Tricolori e l’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria [FOTO e VIDEO]

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all’Altare della Patria in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Il Capo dello Stato è accompagnato dal presidente della Camera Roberto Fico, dalla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, dal premier Giuseppe Conte e dal presidente della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli.

Il sorvolo su piazza Venezia delle Frecce Tricolori della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare ha concluso la cerimonia.

“Le donne e gli uomini delle Forze Armate, con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue, dimostrano, ancora una volta, il loro essere risorsa preziosa e insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato. Il loro operato, silenzioso ed efficace, e la loro genuina dedizione suscitano orgoglio e profonda riconoscenza in tutto il Paese“: lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per celebrare il 4 novembre. “La capacità di coniugare valore e coraggio con altruismo, generosità ed empatia nei riguardi del tessuto sociale locale – di qualsiasi cultura e fede – è peculiarità che caratterizza i nostri militari ed è patrimonio della nostra storia. Il contributo fornito sul territorio e nei diversi contesti di crisi nel mondo è unanimemente riconosciuto e valorizza l’autorevolezza e il prestigio delle nostre Forze Armate“.