Giovane precipita e muore in Valtellina: illeso l’amico che ha dato l’allarme

Incidente mortale oggi pomeriggio in montagna in Valtellina. Un escursionista lombardo di 34 anni ha perso la vita dopo essere scivolato durante un’uscita sul monte Pallino a circa 2000 metri di quota. A lanciare l’allarme, intorno alle 15:30, al Soccorso Alpino del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e alla VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e’ stato l’amico, poi recuperato illeso.

In serata erano ancora in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria e non sono state rese note le generalita’ della vittima, in attesa anche di informare i familiari dell’escursionista deceduto.