Giove e Saturno mai così vicini dal Medioevo: a dicembre una congiunzione eccezionalmente rara, appariranno come un pianeta doppio

Un evento eccezionalmente raro ci attende la sera del 21 dicembre, proprio quando “scatterà” il Solstizio d’Inverno 2020: Giove e Saturno appariranno più vicini nel cielo notturno terrestre di quanto non siano mai stati dal Medioevo, offrendo uno spettacolo davvero mozzafiato. Gli allineamenti tra i due giganti gassosi sono molto rari (si verificano una volta ogni 20 anni circa) ma questa congiunzione è davvero speciale per la distanza angolare che raggiungeranno i due astri.

I due pianeti saranno così vicini da poter essere osservati insieme nel campo di un telescopio: la loro distanza angolare sarà di appena 6’, ovvero 1/10 di grado. Tanto per rendere l’idea, si tratta di 1/5 del diametro della Luna Piena.

Perché la congiunzione Giove-Saturno è eccezionalmente rara?

La danza celeste è in corso dall’estate: Giove e Saturno si stanno infatti avvicinando progressivamente, e tra il 16 e il 25 saranno estremamente vicini (non fisicamente, ovviamente) e il 21 appariranno quasi come un unico punto luminoso nel cielo.

“Allineamenti tra questi 2 pianeti sono molto rari, si verificano ogni 20 anni circa, ma questa congiunzione è eccezionale per la vicinanza apparente che raggiungeranno,” ha spiegato l’astronomo Patrick Hartigan. “La sera del 21 dicembre sembreranno un pianeta doppio, separati solo da 1/5 del diametro della Luna Piena“. “Bisogna tornare indietro all’alba del 4 marzo 1226 per vedere un allineamento più vicino tra questi 2 oggetti nel cielo notturno“.

Come e dove vedere la congiunzione Giove-Saturno?

I due pianeti saranno molto bassi sull’orizzonte occidentale: li potremo osservare solo poco dopo il tramonto del Sole, prima che tramontino anch’essi, indicativamente tra le 17 e le 19.

Quando potremo ammirare di nuovo la congiunzione Giove-Saturno?

Le future date delle congiunzioni Giove-Saturno fino al 2100 sono le seguenti:

31 ottobre 2040

7 aprile 2060

15 marzo 2080

18 settembre 2100

Chi preferisce attendere il prossimo “incontro molto ravvicinato” tra Giove e Saturno (ben visibili nel cielo notturno) dovrà attendere l’evento del 2080, ha precisato Hartigan: in seguito la coppia non ci regalerà uno spettacolo simile almeno fino al 2400.