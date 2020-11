Gira l’Europa in camper da 6 anni: britannica in viaggio sparisce nei Pirenei

Dan Colegate aveva rischiato di morire per un’infezione nel 2014. Da allora, insieme alla compagna Esther Dingley, britannica di 37 anni, girano l’Europa in camper. Ma ora c’è preoccupazione per le sorti di Esther, scomparsa durante un tratto di viaggio in solitaria sui Pirenei, al confine tra Francia e Spagna, secondo quanto riportano i media britannici e spagnoli. L’ultima volta e’ stata vista nel pomeriggio di sabato.

I due si sono sentiti via Whatsapp per l’ultima volta domenica scorsa. Dingley – che era partita da sola con il loro camper-van per star via un mese – si trovava in quel momento sul Pic de Sauvegarde. Dan era rimasto a Gascony in Francia. Secondo Colegate, i due avevano parlato della gioia di rivedersi dopo un mese: Dingley doveva infatti rientrare dopo un tratto a piedi da Benasque in Spagna a un rifugio in territorio francese dove avrebbe trascorso la notte di domenica. L’uomo si e’ unito alla polizia francese nelle ricerche, che avvengono con elicotteri ed unita’ cinofile.