Guendalina Tavassi, come se non bastasse l’hackeraggio: “io con sei persone o donne, tutto finto” [VIDEO]

Dall’altroieri sera non si fa altro che parlare di Guendalina Tavassi, vittima di hacker. All’ex concorrente del Grande Fratello sono stati rubati dei video intimi che erano conservati nel suo iCloud. In lacrime, Guendalina ha raccontato la sua disavventura sui social, recandosi subito dalle autorità per la cancellazione dei video in rete e per l’individuazione dell’hacker.

Su WhatsApp e Telegram circolano tantissimi video, ma non tutti riguardano l’ex gieffina. Come se non bastasse l’hackeraggio adesso circolano anche video falsi, spacciati per quelli riguardanti Guendalina Tavassi, alcuni dei quali la vedrebbero protagonista di orge: “Mi state scrivendo tanti messaggi, non so come ringraziarvi, mi date la forza per tornare a sorridere. Il dolore rimane, su Telegram si stanno passando i video. Non mi aspettavo tutti questi messaggi anche da persone che non mi hanno mai seguita. Capisco la curiosità, ma vi chiedo di non farli circolare e cancellarli. Purtroppo i video sono in mano di tutti e non posso fare niente. Ci sono alcune teste di cazzo che mettono in rete altri video, non sono io la persona che si vede. C’è una ragazza che non ha nemmeno un tatuaggio o la mia stessa fisicità o altri video con ragazze che potrei sembrare io e sto con sei persone o con donne, sono tutti video finti. Quella non sono io. Questi sono finti, in altri purtroppo sono io. Non ho fatto questo per andare in televisione, sono una donna e una madre”, con queste parole Guendalina Tavassi ha fatto alcune precisazioni nelle sue Storie Instagram.