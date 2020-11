Guendalina Tavassi hackerata, le rivelazioni sui video hot: “cose normali tra marito e moglie, meglio vedere me che andare su siti porno”

E’ passata quasi una settimana ormai dal grave episodio di cui è stata vittima Guendalina Tavassi. L’ex gieffina è stata hackerat e diversi suoi video intimi hanno fatto il giro dei social, venendo inoltrati di chat in chat. La donna ha subito chiesto aiuto ai suoi fan, invitandoli a non guardare il video e a non diffonderlo, spiegando che si stava recando dalle forze dell’ordine per denunciare il fatto.

L’ex gieffina è stata intervistata da Le Iene e ha raccontato il perchè di video e foto intime sul suo iCloud. Foto e video realizzati per il marito, Umberto D’Aponte, imprenditore campano: “Tutti questi video, le foto le ho inviate a mio marito: per lavoro lui non sta spesso a Roma e stando a Napoli, magari preferiva chiederli a sua moglie invece di andare su siti porno come fanno tanti. Abbiamo una vita sessuale normale, siamo marito e moglie, ci amiamo, sono cose normali nostre. Hanno malignato anche su questo“, ha dichiarato Guendalina.