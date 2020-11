Il regalo perfetto per Natale? Consulta la “Fashion Gift Guide” di Amazon Fashion

Il Natale è alle porte e Amazon Fashion presenta per l’occasione la “Fashion Gift Guide”, una guida di shopping dedicata alla scelta del regalo perfetto. La selezione, che include 100 idee tra i capi e gli accessori moda più iconici e amati presenti su Amazon.it, spazia tra diverse categorie, con l’intento di soddisfare le preferenze e le esigenze di tutti i clienti. All’interno dello Store troviamo infatti molteplici regali per uomo, donna e bambino, partendo dai capi più confortevoli, perfetti per essere indossati in casa, fino ad arrivare a prodotti più ricercati ed eleganti, in perfetto stile natalizio.

Una guida fashion (QUI per consultarla) che non si lascia sfuggire nulla: abiti, mini borse, portafogli, ciabatte invernali, sneaker, stivali, gioielli e maglioni natalizi dei top brand come Ugg, Steve Madden, Calvin Klein, Hugo Boss, Emporio Armani, Petit Bateau e dei brand Amazon come Iris & Lilly, Truth & Fable e Amazon Essentials, disponibili per tutti i clienti in un solo click. In occasione delle festività natalizie, Amazon Fashion introduce anche una selezione di prodotti scelti direttamente della vetrina Made in Italy, resi disponibili da produttori e rivenditori italiani. Sono migliaia le piccole e medie imprese italiane e gli artigiani presenti nella vetrina Made in Italy, tra cui Chicca Borse, Lucchetta gioielli, D’Arienzo. Sono molti anche i rivenditori che vendono i prodotti di marchi terzi, nazionali e internazionali, tra cui: The Bridge, Ray Ban, Love Moschino e Michael Kors.