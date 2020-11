Ice Hotels: un’esperienza unica tra gli innevati paesaggi europei

Il vecchio continente è ricco di suggestioni senza tempo, tra storia e modernità, ma la natura non è da meno nell’offrire ai viaggiatori esperienze uniche da fare almeno una volta nella vita, come un soggiorno in uno degli spettacolari Ice Hotels presenti in Europa.

Chi da piccolo non ha sognato di costruire un igloo nel quale trovare rifugio nelle gelide nottate d’inverno? Da diversi anni è possibile avverare quel gioco da bambini e farne una meta dei propri viaggi magari per ammirare gli straordinari giochi di luce che si riflettono sulle bianche pareti di ghiaccio di un Ice Hotel.

Ice Hotel di Jukkasjarvi – Svezia

In Svezia uno dei più rinomati Ice Hotels si trova a Jukkasjarvi, in un villaggio a 200 km dal Circolo Polare Artico, ed è il primo albergo costruito interamente nel ghiaccio già dal 1989. Ogni anno si propone con un nuovo aspetto e offre ai suoi clienti suite di lusso con grandi ghiacciaie ricolme di champagne, aree relax e bagno privato. Ma soprattutto si distingue per la possibilità di soggiornare in una delle suite d’arte che vengono scolpite ogni anno in modo diverso da artisti selezionati.

Hotel Kakslauttanen Arctic Resort – Finlandia

Un igloo con un tetto in vetro termico aspetta i visitatori della cittadina finlandese di Saariselka per consentire loro di ammirare le magnifiche luci del nord anche quando fuori ci sono temperature tanto fredde da arrivare ai -40°.

Per riscaldarsi si possono utilizzare le saune private di cui ogni stanza è dotata e osservare il meraviglioso panorama lappone da una delle sedie a dondolo tradizionali in cui cullarsi dolcemente.

Sorrisniva Igloo Hotel- Norvegia

Questo è l’hotel di ghiaccio situato più a Nord del mondo e il suo design non vuole essere meno del suo primato poiché ogni ambiente dell’albergo è impreziosito da magnificenti sculture di ghiaccio realizzate da artisti internazionali che prestano la loro opera per raccontare ogni anno un tema diverso come le leggende nordiche, i vichinghi e molte altre.

Nonostante i letti siano fatti di ghiaccio le folte coperte di renna e i sacchi a pelo consentono di fare sonni tranquilli anche a temperature di diverse decine di gradi sotto lo zero. È possibile per chi soggiorna anche svolgere alcune delle attività ricreative tipiche del luogo come fare un’escursione su una slitta trainata dai cani.

Snow Suite Livigno – Italia

Per chi ne dubitasse, anche l’Italia ha un suo albergo di ghiaccio in cui è possibile soggiornare da metà dicembre a fine marzo, è lo Snow Suite di Livigno.

Prima di passare la notte in un sacco a pelo termico al sicuro dalle temperature alpine, l’ospitalità del luogo riscalda il visitatore con una delle tisane bollenti fatte con le erbe del bosco e con l’esperienza gratificante della Mandira Spa, situata a pochi metri dagli chalet e che permette di immergersi nella piscina panoramica con vista sulle Alpi.

Hotel of Ice – Romania

Se al brivido del ghiaccio si volesse accompagnare quello del horror, l’Hotel of Ice di Cartisoara concede la possibilità di visitare i villaggi medievali e le foreste abitate da lupi, orsi e forse anche da vampiri, perché questo particolare ice hotel si trova proprio nella Transilvania del famoso Vlad l’impalatore, ai più conosciuto come Conte Dracula.

Ovviamente, anche in questo caso il pernottamento è garantito in igloo interamente incisi nel ghiaccio, ma in più ha un vantaggio non indifferente, consentire la possibilità di questa esperienza tanto originale anche a chi non dispone di ampie economie.

Iglu Dorf – Svizzera, Germania, Austria

Sono 7 i diversi villaggi che ogni anno ospitano l’Iglu Dorf e si distribuiscono su ben tre nazioni, l’Austria, la Germania e la Svizzera. L’Iglu Dorf di Engelberg si trova nel cuore delle Alpi svizzere e sebbene non vi sia riscaldamento, i tappetini termici e i sacchi a pelo offrono tutto il comfort di cui il cliente ha bisogno. Tutti gli alloggi sono collegati tra loro tramite tunnel e decorati magnificamente da artisti internazionali.

Qui sulle rive del lago Trubsee si possono effettuare escursioni uniche come le passeggiate notturne o una ciaspolata tradizionale. Per coloro che sono in cerca di relax, invece, una vasca idromassaggio con vista sulle montagne sarà la scelta più dolce per poter godere di questo ice hotel.