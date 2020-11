Coronavirus, igienizzante mani: gli errori più comuni da non commettere

L’emergenza coronavirus ha costretto la popolazione di tutto il mondo ad adattarsi a delle nuove reegole, che ormai fanno parte della quotidianità di tutti noi. Mascherina, distanziamento sociale e mani sempre pulite. Per questo motivo non può mancare in borsa un igienizzante per le mani, perchè non sempre è possibile poterle lavare con acqua corrente e sapone.

Ma bisogna fare particolare attenzione all’uso dell’igienizzante, alla sua conservazione e a qualche altro dettaglio: altrimenti il suo utilizzo potrebbe essere del tutto inutile.

HuffPost USA ha pubblicato la lista degli errori da evitare con l’igienizzante mani: