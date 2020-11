Il Covid colpisce ancora i campioni del calcio: anche Suarez è positivo, salta Brasile e Barcellona

Altri due giocatori della nazionale uruguaiana contagiati dal coronavirus. Dopo Matias Vina, anche Luis Suarez e Rodrigo Munoz sono risultati positivi al Covid-19 e salteranno la sfida con il Brasile in programma a Montevideo, nella notte italiana fra martedi’ e mercoledi’, per le qualificazioni mondiali. Oltre ai due calciatori, dai tamponi effettuati al rientro dalla trasferta colombiana di venerdi’, e’ risultato positivo anche il capo ufficio stampa della Celeste, Matias Faral. Suarez, fra l’altro, saltera’ anche la sfida del prossimo sabato in Liga quando avrebbe dovuto affrontare per la prima volta da avversario il Barcellona, di scena al Wanda Metropolitano.