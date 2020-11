“Sono in lockdown volontario, non mi voglio ammalare, non me lo posso permettere, anche come immagine, devo dimostrare che questo virus posso tenerlo a bada. Infatti non esco da molto tempo, faccio solo una passeggiata per sgranchirmi le gambe. Sono tornata negli States lo scorso 7 agosto, da lì ad oggi sarò uscita 20 volte in tutto“: lo ha affermato Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center della Florida, ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1.