Incendi in Sicilia: dichiarato stato di crisi per 4 Comuni del Messinese

La Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i Comuni del Messinese che lo scorso tre ottobre sono stati devastati da una serie di incendi alimentati dal fortissimo vento di scirocco: si tratta di Naso, Santo Stefano di Camastra, Reitano e Capo d’Orlando. Palazzo Orleans.

Così come prevede la legge 13, si potrà adesso intervenire con propri fondi per ripristinare servizi essenziali danneggiati e rimuovere situazioni di pericolo provocate dai roghi, in particolare nelle zone più esposte al rischio idrogeologico. Contemporaneamente, il governo Musumeci ha inoltrato al Consiglio dei ministri analoga richiesta per ottenere aiuti economici. Le risorse necessarie, secondo una prima stima del dipartimento regionale della Protezione civile diretto da Salvatore Cocina, ammontano complessivamente a quindici milioni di euro.