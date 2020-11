Arrivano dalla Spagna immagini spaventose: un 747 della British Airways ha preso fuoco mentre era parcheggiato a Castellón. Fortunatamente nulla di grave: ancora non si conoscono le cause dell’incendio ma non si registrano feriti ed il fuoco è stato spento grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco dell’aeroporto di Castellòn. Si indaga adesso per scoprire le cause dell’incendio, avvenuto fortunatamente in un momento tranquillo, senza causare gravi danni a persone.

Incendio sull’aereo a Castellòn: paura in Spagna [VIDEO]