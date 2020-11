Incendio a Palermo, una fitta nube di fumo invade la città siciliana dopo un forte boato

Una fitta nube di fumo sta mandano in allarme i cittadini siciliani, in particolar modo quelli di Palermo che temono qualche grosso incendio nella città. Effettivamente qualcosa di anomalo è successo in città: i cittadini palermitani hanno avverito un forte boato a seguito del quale una nube di fumo ha invaso la città.

Sembra che le cause siano da ritrovare in un incendio divampato in una autocarrozzeria nei pressi di Via Rapisardi, in via Notarbartolo. Sono prontamente intervenute tre squadre di vigili del fuoco e non si registrano, al momento, feriti.