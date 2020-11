Incendio in terapia intensiva Covid-19: morti e feriti in Romania, si indaga per omicidio colposo

Un incendio è divampato in un ospedale dove vengono ricoverati pazienti Covid-19 nel nordest della Romania: il rogo ha ucciso 10 persone e ne ha ferite altre 10, 7 delle quali in modo grave.

Il grave fatto è accaduto a Piatra Neamt, città a circa 353 km nord della capitale Bucarest.

L’incendio si è diffuso nel reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti Covid-19 presso l’ospedale pubblico della città, ha riferito Irina Popa, portavoce dell’ispettorato locale per le emergenze.

La maggior parte delle persone che sono morte o sono rimaste ferite nell’incendio erano pazienti.

Il Ministro della Sanità ha dichiarato ai media locali che l’incendio all’ospedale regionale di emergenza Piatra Neamt è stato “molto probabilmente innescato da un cortocircuito“.

L’ufficio del procuratore nazionale rumeno ha dichiarato che indagherà sull’incendio come possibile caso di omicidio colposo.