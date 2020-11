Incidente razzo Vega, Comint: “Pieno supporto ad Avio per assicurare continuità nelle attività di accesso allo spazio”

“Il lanciatore spaziale Vega questa notte ha sfortunatamente sofferto un’anomalia di traiettoria in volo mentre trasportava nello spazio due satelliti europei di osservazione della Terra. Vega e’ il vettore europeo dedicato al lancio nello Spazio di piccoli satelliti, realizzato dall’industria italiana Avio nell’ambito di un progetto dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Si trattava del diciassettesimo lancio, subito dopo il successo registrato di recente a settembre nella missione con l’adattatore SSMS con 53 satelliti a bordo“, si legge in una nota del Comitato Interministeriale per le politiche dello spazio e l’aerospazio (Comint), e dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Comint e Asi, si legge nella nota del Comint, “garantiscono il pieno supporto per assicurare la continuita’ alle attivita’ di accesso allo spazio che rappresentano una capacita’ strategica per il Paese“.