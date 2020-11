India in allerta per il ciclone Nivar, verso una forte intensificazione: previsti venti a 130km/h e forti piogge

Allerta in India per il ciclone Nivar. Il Dipartimento di Meteorologia Indiano prevede che Nivar si intensifichera’ e si trasformera’ in ciclone “tropicale di categoria 1 equivalente”, da domani in tarda mattina. La tempesta, attualmente in azione sul Golfo del Bengala, dopo avere lambito le coste dello Sri Lanka si e’ mossa oggi in direzione ovest: Nivar si sta dirigendo verso le coste di Pudicherry, in Tamil Nadu, dove si prevede che domani sera scatenera’ tra le localita’ di Karaikal e Mamallapuram, forti piogge, e venti alla velocita’ di 120-130 km all’ora, che potrebbero raggiungere anche i 145 km/h.

La tempesta ha gia’ determinato piogge e venti intensi e per le prossime ore, si prevedono possibili inondazioni sulle aree piu’ basse. A Chennai, la capitale del Tamil Nadu, l’azienda dei trasporti metropolitani ha informato che domani i treni seguiranno l’orario festivo, con viaggi molto rallentati; migliaia di agenti di pubblica sicurezza sono stati inviati nelle zone costiere per collaborare con le operazioni di salvataggio; 22 squadre del NDRF, la Protezione Civile indiana, sono in standby, pronti ad intervenire. Oltre che in Tamil Nadu e in Andhra Pradesh, l’allerta e’ stata lanciata negli stati del Telangana e in Karnataka.

Nivar e’ il secondo ciclone ad abbattersi sul Golfo del Bengala quest’anno. In maggio, il ciclone Amphan si e’ trasformato in “tempesta superciclonica”.