L’infettivologo Bassetti: “Abbiamo risultati importanti e incontrovertibili sul COVID, poche settimane fa dicevano che i dati erano taroccati”

Buone notizie dall’ospedale San Martino di Genova: “Ho appena finito il tradizionale briefing del venerdì con tutti i sanitari del mio team. La situazione qui alle Malattie Infettive del Ospedale Policlinico San Martino è decisamente buona: pochi nuovi ricoveri e moltissime dimissioni. La occupazione dei posti letto qui è inferiore al 60%,” ha spiegato l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e membro dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

“Continua la fattiva e innovativa collaborazione tra Clinica Malattie Infettive e medici di medicina generale della Provincia di Genova. Stiamo seguendo con una consulenza virtuale molti pazienti COVID a casa e quando hanno bisogno vengono direttamente ricoverati in ospedale senza passare dal Pronto Soccorso. Davvero un progetto utile.”

“Oggi è stata anche occasione per guardare ai dati di Genova e della Liguria,” ha proseguito Bassetti in un post su Facebook.

“Siamo la regione italiana con il numero più basso di casi per 100.000 abitanti (953) e con il minor incremento (10,1%). Anche la situazione ospedaliera e delle terapie intensive va costantemente migliorando.

Poche settimane fa c’era qualcuno in malafede che diceva che i sanitari taroccassero i dati per farli sembrare migliori.

Oggi tutti i dati ci dicono che, anche questa volta, Genova e la Liguria hanno lavorato duro e, non senza fatica, hanno ottenuto risultati importanti e incontrovertibili sul COVID”.

“Sono orgoglioso di fare parte della squadra regionale che ha ottenuto questi risultati consentendoci di primeggiare nuovamente in Italia,” ha concluso l’infettivologo.