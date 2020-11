Influenza: in quasi tutta Italia l’incidenza è sotto la soglia basale, “bassa circolazione dei virus nell’emisfero nord”

Secondo il bollettino periodico della rete Influnet, diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, in tutte le regioni italiane il livello di incidenza dell’influenza è sotto la soglia basale, tranne in Piemonte e nella provincia autonoma di Trento, dove è superiore a 3,16 casi per mille assistiti, cioè il livello che separa la soglia basale da quella a intensità bassa.

“In Italia nella 47a settimana del 2020, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è ai livelli di base, pari a 2,58 casi per mille assistiti. Causa emergenza Covid-19, alcune Regioni sono in una fase organizzativa e non tutti i medici partecipanti alla sorveglianza InfluNet hanno reso disponibili i dati da loro raccolti“. Secondo il report, nella settimana fino al 22 novembre “globalmente la circolazione dei virus influenzali nell’emisfero nord si mantiene a livelli molto bassi, rispetto alla media stagionale. Nelle zone temperate dell’emisfero Nord, la circolazione dei virus influenzali rimane al di sotto dei livelli inter-stagionali, con poche sporadiche identificazioni di virus di tipo A e B in alcuni Paesi. Un certo numero di identificazioni virali viene riportato solo in alcuni Paesi dell’Africa occidentale, mentre nelle zone temperate dell’emisfero sud la circolazione virale è tornata a livelli inter-stagionali“.