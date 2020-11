Influenza, Ricciardi avverte: “Fare presto o ospedali già pieni rischiano di andare in tilt”

L’influenza “può provocare una serie di complicanze che normalmente portano a circa ottomila morti l’anno e a decine di migliaia di ricoveri“, e di conseguenza “questi pazienti aumenterebbero ancora l’enorme pressione che sta già esercitando sugli ospedali il Covid“: lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Repubblica. “Per questo la campagna deve accelerare o il sistema andrà in tilt“.

Alla domanda se il vaccino contro l’influenza potrebbe proteggere anche dal Coronavirus e quindi agevolare l’allentamento della morsa anche sul sistema sanitario, Ricciardi risponde: “E’ una cosa ipotizzabile ma non è stata provata dal punto di vista scientifico. Piuttosto si è notato, in particolar modo in Australia, che in questa stagione grazie alla vaccinazione molto diffusa l’influenza ha circolato pochissimo” ma “non sono solo gli ospedali il problema, sono in crisi in tutte le loro articolazioni. E’ saltato il contact tracing e non c’è sufficiente assistenza territoriale“.

“Con il ministro avevamo detto il 6 aprile di predisporre il piano per la preparazione alla seconda ondata. Anche in questo caso alcune Regioni lo hanno fatto, molte no“.