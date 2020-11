Invasione aliena a Savona? Strano avvistamento sui cieli della Liguria, ma si tratta dello Starlink [VIDEO]

Ancora una volta c’è lo zampino di Elon Musk sulle tante segnalazioni giunte all’associazione ricerca italiana aliena (A.R.I.A) fondata dall’ufologo ligure Angelo Maggioni. C’è chi è ancora convinto di aver assistito ad una vera e propria invasione aliena , forse per aiutarci in questo periodo delicato per l’umanità, racconta l’ufologo. Purtroppo ancora una volta la colpa è di Elon Musk , sappiamo però che il lancio degli ulteriori 60 satelliti previsto per oggi è stato rimandato a domani mattina alle 03:34 ora Italiana “abbiamo rinunciato al lancio di Starlink di oggi. Il razzo e il carico utile sono in buone condizioni. Impiegheranno tempo aggiuntivo per completare le revisioni dei dati e ora stanno lavorando all’opportunità di backup per Lunedì 23 Novembre alle 21:34 [ndr. le 3.34 del 24 Novembre in Italia] ma tenendo d’occhio il tempo nella zona di recupero“.

L’internet spaziale dunque è ancora protagonista del falso avvistamento ufo o della presunta invasione aliena. Proprio l’ufologo ricorda che quest’anno c’è stato un vistoso calo di avvistamenti in tutta la Liguria e in tutta Italia mentre tiene banco il sensazionalismo dei complottisti e negazionisti e di quegli ufologi addetti alla disinformazione che non fanno altro che alimentare false speranze e teorie ridicole e assurde , ricordando del covid19 creato dagli alieni e alimentato dalle antenne 5G per annientarci! Stasera verso le 18:20 sulle teste dei Savonesi e dei Liguri è passato dunque una parte visibile dello Starlink.