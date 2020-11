Iron Man cinese spicca il volo con la tuta fai da te: il sogno di volare è finalmente diventato realtà [VIDEO]

Tanti, tantissimi, sognano di poter volare, ma non tutti riescono ad essere così testardi come Liu Dongsheng. Si tratta di un 34enne, chiamato l'”Iron Man” cinese, che è riuscito a prendere il volo con una tuta fai da te. Dopo oltre 40 tentativi, il ragazzo cinese è riuscito a sfidare la gravità e a spiccare il volo con la tuta jet da lui stesso costruita, proprio come il suo eroe preverito Marvel.

Con un pieno di carburante Liu può volare da tre a cinque minuti ad un’altitudine massima di 200 metri percorrendo da cinque a 10 km, con movimenti in qualsiasi direzione, curve e frenate. Liu, per motivi di sicurezza, nei suoi test non ha mai superato i tre minuti.

“Quando ero bambino spesso smontavo i miei giocattoli e li rimontavo. Le auto e gli aerei giocattolo, anche il registratore di famiglia, qualsiasi cosa“, ha raccontato Liu, che fin da bambino studiava meccanica nel tempo libero. Dopo la laurea è tornato nella sua città natale per avviare un’attività commerciale. Appassionatissimo di lotte tra robot, nel 2016 ha creato una squadra con diversi amici proprio per costruire robot da combattimento, costruendone in circa un anno oltre 30 di vario peso e dimensioni. La sua squadra si è aggiudicata il primo posto del FMB Champions, una competizione per robot da combattimento.