Israele invierà il suo secondo astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale: Eytan Stibbe andrà in orbita nel 2021

Eytan Stibbe sarà il secondo astronauta israeliano ad andare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dopo Ilan Ramon. Lo ha annunciato il presidente israeliano, Reuven Rivlin, insieme alla Fondazione Ramon e al ministro della scienza e della tecnologia Yizhar Shai.

Stibbe, un ex pilota da combattimento, dovrebbe partire per conto della Fondazione Ramon alla fine del prossimo anno per restare 200 ore nella Stazione, dove “attuera’ una serie di esperimenti, senza precedenti nella loro gamma, usando tecnologia israeliana”. La navicella spaziale per la Iss sara’ lanciata dalla Florida alla fine del 2021. “Questo – ha detto Rivlin – e’ un giorno di celebrazione nazionale e di immenso orgoglio”.