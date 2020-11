Jeff Bezos annuncia i primi beneficiari dell’Earth Fund: 10 miliardi per combattere i cambiamenti climatici

Jeff Bezos, CEO e fondatore di Amazon, ha annunciato i primi 16 destinatari dell’Earth Fund, il Fondo per la Terra creato per supportare scienziati, attivisti e altre organizzazioni che combattono gli effetti del cambiamento climatico.

Bezos ha reso noto che le sovvenzioni da 791 milioni di dollari sono “solo l’inizio” dello stanziamento dei 10 miliardi di dollari previsti dal Fondo, lanciato 9 mesi fa.

Tra i destinatari figurano: The Nature Conservancy, Natural Resources Defense Council, Environmental Defense Fund, World Resources Institute e il WWF, che riceveranno ciascuno 100 milioni di dollari.