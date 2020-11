Jill Biden, la cugina siciliana invita la First Lady nella sua terra d’origine: “pronta a prepararle polpette e pasta al forno”

In Sicilia tutti pazzi per l’elezione di Joe Biden come nuovo presidente degli USA. La gioia dei siciliani non risiede in orientamenti politici, bensì nelle origini della nuova First Lady. Jill Biden, infatti, è originaria di Gesso, una piccola frazione sulle colline di Messina.

La famiglia, originariamente, si chiamava Giacoppo ed il cognome si trasformò poi in Jacobs, come confermato anche da un documento che attesa la partenza del nonno della First Lady, Domenico, il 19 maggio 1900 dal villaggio, insieme ai fratelli e la madre, quando aveva appena un anno.

E’ rimasta solo una pranete della first lady nel paese, una lontana cugina, di ottavo grado, Caterina Giacoppo, di 64 anni: “Sarei molto felice se la signora Jill venisse qui e avrei piacere di incontrarla, siamo pronti a fare una bella festa in tutto il paese. Se viene sono pronta a cucinare pasta al forno, braciolettine arrostite e tutti quello che le piace. Spero proprio di abbracciarla“, ha raccontato alla Gazzetta del Sud.

“Non pensavo, sono emozionata. Sono pronta a preparare le polpette con il sugo e la pasta al forno alla First Lady. Spero che possa venire al più presto, la ospiterei volentieri qui a Gesso. Così conosce le sue radici“, ha aggiunto.

“Non è stato facile riuscire a risalire all’intero albero genealogico, ma alla fine ci sono riuscito“, ha aggiunto Antonio Federico.