Jill Biden sarà la prima First Lady a continuare a lavorare, l’unica in 231 anni storia

Jill Biden, moglie del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e’ professoressa universitaria con una laurea, due master e un dottorato in Istruzione. Sara’ l’unica First Lady in 231 anni di storia a mantenere un lavoro a tempo pieno, svolgendo il doppio ruolo.

Durante tutti gli otto anni dell’amministrazione Obama, quando il marito era vicepresidente, Jill ha continuato a insegnare alla Northern Virginia Community College nonostante il ruolo di ‘Second Lady’. E adesso, spiega USA Today, ha gia’ manifestato l’intenzione di continuare a insegnare. In diverse interviste, prima che il marito fosse eletto, Jill ha sempre detto che avrebbe continuato a lavorare. “Insegnare non e’ quello che faccio. E’ quello che sono“, ha twittato lo scorso agosto prima di un discorso alla convention democratica.

“Storicamente, gli americani hanno sempre voluto che le loro First Lady fossero alla Casa Bianca e al fianco del presidente quando possibile”, sostiene la storica Katherine Jellison, specializzata nelle carriere delle First Lady. “Forse e’ giunto il momento in cui accetteranno maggiormente l’idea che la moglie di un presidente possa essere contemporaneamente una First Lady e una professionista che lavora“, ha concluso.