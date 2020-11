La tempesta tropicale Iota attraversa l’Honduras e raggiunge El Salvador: salgono a 10 i morti in America Centrale [FOTO]

La tempesta tropicale Iota – declassata dopo il suo passaggio sul Nicaragua in forma di uragano – ha attraversato l’Honduras e ha raggiunto El Salvador, facendo registrare venti fino a 65 km/h.

Nel piccolo Stato un motociclista è morto dopo essere stato colpito da un albero sradicato dal vento e 800 persone sono state evacuate.

Iota nelle prossime ore si indebolirà ulteriormente e raggiungerà il Pacifico come sistema a bassa pressione.

In totale Iota ha provocato 10 morti (6 vittime in Nicaragua, 2 negli arcipelaghi al largo della Colombia e una a Panama).

In un anno record per il numero di uragani abbattutisi sull’America Centrale, Iota ha causato molte meno vittime di Eta, che due settimane fa ha devastato la regione provocando almeno 182 morti e 116 dispersi, ma ha ulteriormente aggravato la situazione di aree già in ginocchio.