Tutto pronto per il lancio di Crew Dragon-1: NASA e SpaceX invieranno 4 astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale

“Invieremo quattro astronauti sulla Stazione Spaziale a bordo di un razzo statunitense alle 19:27 ET di domenica 15 novembre”. Così la NASA su Twitter ha annunciato che il lancio della missione Crew Dragon-1, insieme a SpaceX, verso la Stazione Spaziale Internazionale verrà realizzato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre all’1:27 (ora italiana). Il lancio era stato rimandato per problemi atmosferici.

I 4 membri dell’equipaggio sono il comandante Michael Hopkins, il pilota Victor Glover e la specialista di missione, Shannon Walker, e Soichi Noguchi. I 4 – che resteranno in orbita sei mesi, conducendo una serie di esperimenti scientifici -raggiungeranno sulla ISS una astronauta americana Kate Rubins, e due cosmonauti russi, il comandante Sergey Ryzhikov e il tecnico di volo Sergey Kud-Sverchkov. I 4 astronauti resteranno sulla stazione orbitale per sei mesi, durante i quali svolgeranno esperimenti sul funzionamento di organoidi su chip per lo studio di muscoli e polmoni, su batteri mangiatori di rocce, sugli orti spaziali, su parti di future tute spaziali e su come si comportano nello spazio il cervello, il sistema immunitario e l’orologio biologico.

I voli di SpaceX con la NASA rappresentano un passo storico, che apre una nuova era commerciale per i voli spaziali umani.