“Alto come due cavalli, occhi infuocati, artigli affilati come rasoi”, arriva l’Ickabog: il nuovo libro di J.K. Rowling

Il lockdown per coronavirus ha fatto nascere una nuova avventura firmata J.K. Rowling. L’autrice di Harry Potter e di Animali Fantastici esce oggi con un nuovo libro dal nome L’Ickabog. “Ho avuto l’idea per L’Ickabog molto tempo fa e ogni sera, mentre ci lavoravo, l’ho letto ai miei due bambini più piccoli, capitolo per capitolo. Tuttavia, sono stata molto impegnata in altri progetti, ed è così che L’Ickabog è finito in soffitta. Poi, però, è iniziato il lockdown per coronavirus. È stato un momento davvero difficile, per i bambini in particolare, così ho deciso di riprendere L’Ickabog dalla soffitta, l’ho riletto per la prima volta dopo anni, l’ho riscritto e poi l’ho letto di nuovo ai miei figli”, ha dichiarato la scrittrice.

La nuova avventura firmata dalla Rowling arriva anche in Italia per Salani Editore e racconta di una creatura leggendaria “alto come due cavalli, occhi infuocati, artigli affilati come rasoi“. Una fiaba divertente, vivace e incalzante su un terribile mostro, un’avventura avvincente e sulla speranza contro ogni avversità. Una fiaba che racconta il potere della speranza, dell’amicizia e della verità e il loro trionfo a dispetto di ogni sventura. Una storia che piccoli e grandi lettori vorranno leggere e rileggere in un’edizione regalo, arricchita dalle illustrazioni a colori dei giovani vincitori del Torneo per le illustrazioni dell’Ickabog. J.K. Rowling donerà tutti i diritti d’autore per aiutare le persone colpite dal Coronavirus in Inghilterra e nel mondo.

