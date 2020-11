Lidl richiama uno dei suoi prodotti: formaggio contaminato da eschirichia coli dannosa per la salute, riconsegnare in negozio [INFO]

I supermercati Lidl hanno richiamato dagli scaffali uno dei loro formaggi. Si tratta di Fontina DOP ITALIAMO, a marchio Lidl Italia S.r.l., prodotto da Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop. a r.l. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è il n°C280, con data di scadenza indicata in 08-12-2020, venduto in unità di peso da 250g. Il motivo del richiamo è indicato in “Rischio microbiologico per presenza di Escherichia Coli“. Nelle avvertenze si legge: “Si prega di non consumare il prodotto e di renderlo al punto vendita”