Papa Francesco ed il like alla modella brasiliana su Instagram: il Vaticano apre un’indagine

Ha fatto discutere nei giorni scorsi il like scappato dal profilo ufficiale di Papa Francesco ad una sexy modella brasiliana. Il “mi piace” su Instagram è presto scomparso, ma i più maliziosi sono riusciti a creare delle prove, con video e screenshot, che hanno fatto il giro del web.

Un ‘fattaccio’ che non è piaciuto al Vaticano che ha deciso di indagare: la Santa Sede ha chiesto l’aiuto di Instagram per dei chiarimenti. “Possiamo escludere che provenga dalla Santa Sede, e ci siamo rivolti a Instagram per ottenere delle spiegazioni“, ha fatto sapere un portavoce del vaticano al Guardian.