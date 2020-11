Lino Banfi sul Natale ai tempi del Coronavirus: “Dobbiamo dire la verità su chi sono i veri parenti stretti”

Gli italiani si dovranno trasformare in danesi oppure olandesi e dovranno imparare “a dire la verità sui parenti stretti” senza fare “le cose segrete. Dobbiamo essere molto lapalissiani“: è quanto ha affermato Lino Banfi, commentando con l’AdnKronos i provvedimenti annunciati dal sottosegretario alla Salute Sandra Zampa che prevedono un cenone di Natale con poche persone a tavola e limitato ai soli parenti di primo grado. “Dobbiamo dire la verità su chi sono i veri parenti intimi – ha spiegato Banfi – non dobbiamo fingere all’italiana trovando l’escamotage su tutto. Ahimé, questa volta non lo possiamo fare. Facciamo finta di essere danesi oppure olandesi e rispettiamo le regole“.

“Noi italiani siamo abituati a dire, abbracciandolo, che anche un amico è un parente stretto. E questo non va bene. Non dobbiamo cercare di fare le cose segrete. Sono un povero nonno, rappresento i nonni italiani che sono 14 milioni. Dite la verità, non dite che siamo tutti intimi. A Natale stiamo soli in pochi, quest’anno faremo a meno delle tavolate enormi. Diversamente, staremo sempre punto e daccapo. A tavola potrebbe venire uno che non è un parente stretto: immaginiamoci che, alla vigilia di Natale, nel momento più bello, qualcuno tossisce. E che cosa succede? Questa è la domanda che mi pongo sempre: tutti guarderebbero male questa persona, potrebbero alzarsi dal loro posto. Oppure potrebbero mandarla via“.