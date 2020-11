Lista nascita online: Amazon offre un servizio speciale per le neo-mamme. E quanti prodotti in offerta!

Il 2020 è un anno difficile in generale, ancor di più per chi deve affrontare una gravidanza, soprattutto se si tratta della prima. Durante la prima ondata in Italia ed il lockdown di marzo, sono state tantissime le neo-mamme a dover affrontare in totale solitudine il momento del travaglio e del parto, mentre adesso, a seguito del tampone, in quasi tutti gli ospedali è consentito l’accesso ai papà.

Diverse sono le difficoltà che le neo-mamme hanno dovuto affrontare: tra queste anche la chiusura dei negozi dedicati ai prodotti per bambini e quindi le conseguenti difficoltà legate alle liste nascita. Adesso coloro che si accingono a diventare mamme sembrano più ‘fortunate’, perchè i negozi sono rimasti aperti, ma sono in tantissimi a voler evitare di sposatrsi visto il momento delicato e soprattutto in tante si ritrovano senza regali: nonostante l’apertura delle liste a causa dell’emergenza coronavirus poche persone si recano in negozio per fare un regalo, complice anche il fatto di non poter andare a fare visita ai neo-genitori e al piccolo arrivato.

Per questo motivo Amazon offre un servizio davvero sterpitoso: anche sul famoso e-commerce è possibile creare una personale lista nascita che rende tutto più semplice, comodo e sicuro. La lista si crea comodamente da casa, con l’unico difetto legato al fatto di non poter vedere e toccare i prodotti scelti (ma a volte anche in negozio si sceglie da catalogo) e anche i regali vengono fatti con pochissimi clic e arrivano direttamente a casa dei genitori.

La Lista Nascita Amazon permette ai futuri genitori di accedere a oltre 100 000 prodotti per bambini, permettendo loro di personalizzare completamente le proprie liste e di beneficiare dei seguenti vantaggi:

Consigli sui migliori prodotti della lista nascita

Liste selezionate dei prodotti più richiesti, per facilitare gli acquisti per l’infanzia

Possibilità di condividere la lista con amici e parenti via mail o social media con un semplice click

Lista di ringraziamento per tenere facilmente traccia dei regali

Lista Desideri Universale: aggiungi prodotti da qualsiasi sito web per gestire facilmente un’unica lista tramite Amazon Assistant

Spedizione gratuita per i membri Prime

Inoltre, i futuri genitori possono risparmiare fino al 20% su uno dei prodotti della loro lista. Valido fino al 31 dicembre 2020. Consulta tutti i termini e le condizioni della promozione

Crearla è semplicissimo, basterà cliccare al seguente link: LISTA NASCITA AMAZON

