Livorno, esplosione in una palazzina a Rosignano: donna ustionata

Paura nella serata di ieri a Rosignano (Livorno), in via Trilussa: una donna è rimasta ustionata a causa dell’incendio scaturito dall’esplosione di una bombola di gas nel suo appartamento.

Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. La 50enne, con ustioni al volto e al corpo, è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Cecina (Livorno).