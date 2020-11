In Lombardia nasce la prima linea con treni a idrogeno: viaggi a impatto zero in Valcamonica entro il 2023 [FOTO]

In Lombardia nasce la prima ‘Hydrogen Valley’ italiana con una linea ferroviaria che avra’ una flotta di treni a idrogeno, quella che collega Brescia – Iseo – Edolo in Valcamonica. Fnm e Trenord acquisteranno da Alstom nuovi treni alimentati a idrogeno che serviranno dal 2023 la linea bresciana non elettrificata, gestita da Ferrovienord (societa’ al 100% di Fnm), in sostituzione degli attuali treni a motore diesel. Il progetto denominato H2iseO prevede anche la realizzazione di centrali per la produzione di idrogeno, destinato inizialmente ai nuovi convogli ad energia pulita.

La linea Brescia – Iseo -Edolo e’ composta da 14 treni Diesel che saranno tutti sostituiti con quelli a idrogeno. I nuovi treni a idrogeno saranno cosi’ distribuiti: nei primi 36 mesi ci sara’ la fornitura di Alstom di 6 treni e gli altri 8 arriveranno a valle dei 36 mesi, per completare la sostituzione dei mezzi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). “La prima fase prevede la sostituzione di 6 treni – ha spiegato Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord – e un primo impianto di produzione di idrogeno a Iseo. Nella fase successiva completeremo la sostituzione della vecchia flotta con altri 8 treni e ulteriori impianti di produzione“.

Il Consiglio di Amministrazione di Fnm ha gia’ deliberato l’acquisto di 6 elettrotreni alimentati a idrogeno, con l’opzione per la fornitura di altri 8, per un investimento stimato in oltre 160 milioni. I primi di questi convogli, prodotti da Alstom, saranno consegnati entro il 2023 e saranno affidati, tramite locazione, a Trenord. “La Valcamonica si candida ad essere la prima valle a idrogeno del Paese – ha commentato il presidente di Fnm Andrea Gibelli -. Questo progetto si inquadra in una visione strategica di Fnm, volto a organizzare un sistema di mobilita’ con una totale decarbonizzazione“.