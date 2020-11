Lotta alla Trombosi, torna l’Agenda del cuore 2021 di ALT

Torna l’Agenda del cuore 2021 di ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus, giunta alla sua venticinquesima edizione. Per la prima volta a colori e con una copertina “azzurro mare” ci accompagna mese per mese con suggerimenti utili alla scoperta del nostro cuore e delle malattie da Trombosi. Una preziosa alleata che incoraggia a prestare maggiore attenzione alla salute, allo stile di vita e all’alimentazione, grazie anche alla nuova rubrica mensile dedicata a ricette sane e gustose da preparare in famiglia e con gli amici.

“Questo Natale investiamo sulla nostra salute e su quella di chi amiamo: sotto l’albero tra i doni da scartare, mettiamo anche l’Agenda del cuore 2021 di ALT Onlus. L’Agenda del cuore è un’amica che ogni giorno ci permette di conoscere i nemici del nostro cuore e c’insegna a prevenire e combattere le malattie Cardiovascolari, che ancora oggi rappresentano la prima causa di morte in tutto il mondo. E non solo, numerosi studi hanno dimostrato un pericoloso legame tra Covid e Trombosi: 31 pazienti su 100 fra quelli colpiti da Covid-19 hanno avuto complicanze da Trombosi. Prendersi cura di noi stessi è l’arma più potente che abbiamo, insieme alla ricerca scientifica” spiega la Dott.ssa Lidia Rota Vender, Presidente di ALT Onlus.

Con un linguaggio chiaro e semplice, adatto anche ai più piccoli – caratteristica che da oltre 30 anni contraddistingue le campagne di ALT Onlus – l’Agenda fornisce pillole e consigli utili a proteggere il nostro cuore e i campanelli d’allarme che ci permettono di riconoscere l’insorgere di una Trombosi. Grazie alle schede mensili, ci aiuta a rispondere a tante domande riguardanti la nostra salute e agli stili di vita da adottare con utili strumenti come grafici personalizzabili e spazi per annotare i nostri miglioramenti. Ogni settimana troviamo inoltre brevi consigli che ci aiutano a conoscere meglio cuore, cervello e ad evitare patologie mortali o gravemente debilitanti come Infarto, Ictus cerebrale, Embolia polmonare e Fibrillazione Atriale.

Grazie ai fondi raccolti con l’Agenda ALT Onlus finanzia la ricerca scientifica sulla Trombosi. “Negli ultimi vent’anni la ricerca ha fatto enormi progressi che hanno permesso di salvare molte vite. Ma non è abbastanza: in un caso su tre, le patologie cardiovascolari potrebbero essere evitate. Tante vite umane perse perché sottovalutiamo i sintomi e l’importanza della prevenzione. In questi mesi di emergenza Covid, la generosità dei singoli cittadini si è rivelata fondamentale per l’acquisto di macchinari indispensabili e per il progredire della ricerca scientifica: non dobbiamo fermarci qui. Regaliamo a familiari e amici l’Agenda del Cuore: così sosteniamo la ricerca e ci prendiamo cura di chi più amiamo” conclude la Dott.ssa Lidia Rota Vender.