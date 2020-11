E’ morta a 89 Elisa Aloi: da giovane aveva una malattia inguaribile, miracolosamente guarita Lourdes

Elisa Aloi è morta 89 anni. Era guarita miracolosamente da una malattia incurabile e la sua guarigione era stata riconosciuta nel 1965 come uno dei miracoli di Lourdes. Ne da’ notizia Sandro De Franciscis, presidente del Bureau des Constatations Me’dicales del Santuario mariano sui Pirenei francesi. Su oltre 7000 dossier di guarigioni depositati a Lourdes, dopo le apparizioni del 1858, ad oggi sono 70 i casi riconosciuti come ‘miracoli’ dalla Chiesa. Elisa Aloi era la 61° guarigione miracolosa riconosciuta ufficialmente. Guarì in maniera non spiegabile dai medici dell’epoca dalla tubercolosi osteoarticolare e dalle fistole multisito dell’arto inferiore destro all’età di 27 anni nel 1958. In sostanza il femore le era ricresciuto inspiegabilmente. Il miracolo era stato riconosciuto dall’arcivescovo di Messina il 26 maggio del 1965. Dopo questa esperienza elisa aveva continuato a recarsi al santuario di Lourdes come volontaria Unitalsi.