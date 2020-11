La Luna in un caleidoscopio di colori: è italiana la foto del giorno della NASA

È italiana la foto astronomica del giorno della NASA. Per l’astrofotografa italiana, Marcella Giulia Pace, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), è la quinta foto astronomica del giorno. Lo splendido scatto, denominato ‘I colori della Luna’, rappresenta la Luna piena in un caleidoscopio di 48 immagini colorate in forma di spirale.

Di origini ragusane, Marcella Giulia Pace, insegnante elementare e membro del gruppo di astrofotografi, Pictores Caeli, negli ultimi dieci anni ha vissuto in varie localita’ italiane, tra il Cadore e la Sicilia, raccogliendo diverse immagini del nostro satellite. “Si tratta di scatti della Luna piena, con colorazioni che vanno dal rosso all’arancione, dal giallo al blu“, spiega Pace. “Dal punto di vista di un osservatore sulla Terra, a dare colori differenti al nostro satellite sono la nostra atmosfera e la sua composizione“, aggiunge l’astrofotografa ragusana. L’autrice spiega che non e’ casuale la scelta della spirale per la foto. “Vivo in un’area della Sicilia ricca di tracce di culture neolitiche, precedenti l’arrivo dei Siculi e dei Sicani, e sono da sempre affascinata dal movimento ciclico ascendente e discendente della spirale”. Un simbolo, quest’ultimo, conclude Pace, “simile alle fasi lunari, e spesso associato alla falce di Luna, tanto da essere raffigurato in molte pitture rupestri e graffiti”.