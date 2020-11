Il DPCM finisce sul… maglione: Aiem lancia la nuova moda [FOTO]

L’Italia è divisa in due: c’è chi ama profondamente la parola Dpcm, chi invece ha iniziato ad odiarla perchè con esso arrivano sempre restrizioni su restrizioni a causa dell’emergenza coronavirus. Tra coloro che invece la amano e hanno saputo usarla in un modo davvero geniale c’è Aiem Brand: marchio di abbigliamento Made in Italy, con sede a Mantova, “studia mode e tendenze da oltre un decennio. Da quest’attenzione morbosa nascono i nostri capi, unici nel loro genere. Ci affidiamo sempre alle migliori aziende del nord Italia per la materializzazione delle nostre idee“. Aiem Brand ha lanciato di recente un nuovo maglione che sta già spopolando sul web: nero con un fascione rosa con la scritta bianca DPCM. Sta diventando già il must have dell’inverno.