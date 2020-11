Maltempo, in Abruzzo tanta pioggia ma anche neve in Appennino: 85mm di pioggia a Pescara, nevica anche in Molise, Capracotta imbiancata [FOTO e VIDEO]

La prima vera ondata di freddo dell’autunno ha portato forte maltempo sull’Italia, soprattutto sulle regioni del Centro. Forti venti di Bora e Grecale hanno provocato forti mareggiate sulle coste adriatiche e abbattuto alberi, rami e divelto tegole in Toscana. La neve è scesa fino a bassa quota sull’Appennino, dalla Toscana al Molise.

Oggi la regione più colpita dalle piogge è l’Abruzzo, che registra anche nevicate a quote medie sull’Appennino, ma ci sono stati accumuli pluviometrici degni di nota anche in Lazio e Campania. Tra i dati più significativi, aggiornati alle 19:30, segnaliamo: 85mm a Pescara, 58mm a Pineto, 54mm a Nereto, 49mm a Castiglione del Genovesi, 45mm a Caprarola, 42mm a Chieti, 31mm a Viterbo, 28mm a Rimini, 24mm a Macerata.

Imbiancata tutta l’area del massiccio del Gran Sasso: i fiocchi hanno raggiunto Prati di Tivo, sul versante teramano, e Campotosto, su quello aquilano (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Al momento non vengono segnalati disagi sulle autostrade A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Pescara), ma non è esclusa la possibilità di nevischio o pioggia mista a neve nei pressi del casello di Tornimparte (A24) e nel tratto da Pescina e Cocullo (A25).

La prima neve della stagione è arrivata anche a Capracotta (Isernia). I più anziani, però, non esultano perché, a memoria d’uomo, quando a Capracotta nevica a novembre – ricordano – poi non ci saranno più le abbondanti nevicate nei mesi più freddi, come quella del 2015 che ha strappato il record al Nevada. L’ondata di maltempo ha portato un brusco calo delle temperature nell’intera provincia di Isernia, con le vette imbiancate e la pioggia e il vento forte a quote più basse.

I temporali ora si stanno estendendo anche verso Sud, dove infurieranno per tutto il weekend. La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per la Calabria e arancione per altre 3 regioni. Nella serata-notte di oggi, forti venti di Bora colpiranno anche Lazio, Campania e Sardegna, con il rischio di danni nelle grandi città, tra cui Roma e Napoli.

Nevica al Passo Godi, in Abruzzo [VIDEO]

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: