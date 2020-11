Maltempo, violentissime tempeste in Australia: grandine enorme sfonda i tetti delle case, “come una bomba” [FOTO]

Temporali a supercella hanno seminato distruzione nel Queensland sudorientale (Australia) nel giorno di Halloween, portando chicchi di grandine giganti e venti distruttivi in diverse aree. Il Bureau of Meteorology (BoM) ha avvisato di condizioni “potenzialmente letali” a causa del maltempo.

Il parziale crollo di un tetto ha costretto tre residenti ad abbandonare la loro casa a Springfield Lakes, sobborgo di Ipswich: fortunatamente non sono rimasti feriti. Molte auto della città sono state danneggiate dalla grandine enorme, così come i tetti delle case (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Circa 50.000 case nel Queensland sudorientale sono rimaste senza energia elettrica.

La grandine ha raggiunto dimensioni davvero giganti: a Forestdale, a sud di Brisbane, è stata riportata grandine fino a 14cm! Le dimensioni eccezionali della grandine hanno provocato danni significativi: migliaia di chiamate per i tetti danneggiati. “È stato come una bomba che ha colpito l’area. Grandine enorme, tantissimi danni. Ha danneggiato l’auto, era molto grande”, è la testimonianza di un residente di Springfield Lakes. “Quella che pensavamo fosse una normale tempesta di grandine all’improvviso è diventata sempre più grande. Un paio di chicchi di grandine attraverso il soffitto. Non me lo sarei mai aspettata in un milione di anni. I bambini erano spaventati. Li abbiamo abbracciati e ci siamo messi sotto lo stipite della porta. È stato spaventoso per loro e spaventoso per noi”, racconta un’altra residente.

Sono stati registrati venti fino a 115km/h a Cape Moreton e oltre 296.000 fulmini nel Queensland sudorientale nella sola giornata di ieri. Forti piogge, grandine e venti distruttivi hanno colpito anche Sydney e Wollongong.