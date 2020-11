Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha convocato un’unita’ di crisi con le regioni che in queste ore sono state colpite dall’ondata di maltempo per fare il punto della situazione e valutare gli interventi necessari. Alla riunione, in videoconferenza, partecipano rappresentanti della Sardegna – dove l’alluvione nel nuorese ha gia’ provocato tre vittime – della Calabria e della Sicilia, le due regioni dove si dovrebbero verificare i fenomeni piu’ forti nelle prossime ore.